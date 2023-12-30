Портной покинет Днепр-1 в качестве свободного агента

Это произойдет по обоюдной договоренности сторон

1 января защитник Днепра-1 Василий Кравец покинет клуб в статусе свободного агента.

Об этом сообщает ТаТоТакое.

< Это произойдет по обоюдной договоренности сторон.

СК Днепр-1: россия — государство-террорист, и должен ответить за все преступления! места в основном составе у Юрия Максимова.

Интерес к Кравцу проявляют клубы из Бельгии и Испании. Однако сам Василий принципиально отказывается рассматривать заграничные варианты продолжения карьеры во время войны в Украине.

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