Футбол
Портной покинет Днепр-1 в качестве свободного агента
Это произойдет по обоюдной договоренности сторон
1 января защитник Днепра-1 Василий Кравец покинет клуб в статусе свободного агента.
Об этом сообщает ТаТоТакое.
< Это произойдет по обоюдной договоренности сторон.
СК Днепр-1: россия — государство-террорист, и должен ответить за все преступления! места в основном составе у Юрия Максимова.
Интерес к Кравцу проявляют клубы из Бельгии и Испании. Однако сам Василий принципиально отказывается рассматривать заграничные варианты продолжения карьеры во время войны в Украине.