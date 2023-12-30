Футбол
ПСЖ не хочет отпускать Карлоса Солера в январе
Контракт с ПСЖ рассчитан до лета 2027 года
Фото: psg.fr
"ПСЖ" блокирует уход Карлоса Солера этим зимним трансферным окном, сообщает GFFN.
По данным источника, руководство парижского клуба не собирается отпускать Карлоса Солера и всячески блокирует любой интерес к испанцу.
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Напомним, к Карлосу Солеру проявляли интерес клубы Ла Лиги, а именно "Барселона" и "Севилья". В текущем сезоне Солер принял участие в 14 матчах во всех турнирах.