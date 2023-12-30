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Футбол

ПСЖ не хочет отпускать Карлоса Солера в январе

Контракт с ПСЖ рассчитан до лета 2027 года

Фото: psg.fr

    • "ПСЖ" блокирует уход Карлоса Солера этим зимним трансферным окном, сообщает GFFN.

    По данным источника, руководство парижского клуба не собирается отпускать Карлоса Солера и всячески блокирует любой интерес к испанцу.

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    Напомним, к Карлосу Солеру проявляли интерес клубы Ла Лиги, а именно "Барселона" и "Севилья". В текущем сезоне Солер принял участие в 14 матчах во всех турнирах.

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