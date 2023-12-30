Серия А. Дженоа — Интер 1:1. Как и с Ювентусом

Руслан Малиновский отыграл 29 минут плюс восемь добавленных

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Серия А. 18-й тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" — "Интер" 1:1

Голы: Драгушин 45+7 — Арнаутович 42

"Дженоа": Х. Мартинес, Бани, Драгушин, Де Винтер (Васкес 46), Сабелли, Бадель, Френдруп, Строотман (Малиновский 61), Мартин (Мессиас 78), Гудмундссон, Экубан (Ретеги 61)

"Интер": Зоммер, Биссек (Павар 90), Ачерби, А. Бастони, Дармиан (Думфриз 79), Чалханоглу, Барелла (Фраттези 78), Мхитарян (Клаассен 90), Аугусто, Тюрам, Арнаутович (Санчес 78)

Предупреждения: Гудмундссон 67, Драгушин 69 — Барелла 77, Мхитарян 86

Главная гроза грандов Серии А в нынешнем сезоне — несомненно, "Болонья". "Дженоа" — вторая по набранным очкам против них. Победы над "Лацио", "Ромой", ничья с "Наполи", "Ювентусом" и "Интером". Причем все заслуженно. В предыдущем домашнем матче она пропустила первой от "Юве", но сравняла и играла на равных. Сегодня пропустила первой в целом в пятом матче подряд, но в третьем подряд не проиграла.

Хороший подарок клубу на 130-летие. Атмосфера была замечательной, стадион был, как всегда, заполнен. В середине первого тайма игру даже прервали на 7-8 минут из-за файеров, зажженных болельщиками. Из-за дыма поле не было видно.

В целом "Дженоа" играет вничью с "Интером" во второй раз подряд. После семи поражений с общим счетом 0:25, после восьми матчей без забитых ему. Не проигрывает седьмой из восьми последних домашних матчей против кого-либо. Забивает и не проигрывает команде, которая пропускала лишь в двух из девяти предыдущих матчей лиги, потеряла лишь два очка в них, последние четыре выиграла с общим счетом 11:0.

Сегодня генуэзцам удалось заставить лидера лиги играть плохо. Они выиграли владение мячом в первом тайме и лишь чуть-чуть проиграли по итогам матча. Лишь чуть-чуть проиграли по ударам по воротам. В комбинационной игре выглядели лучше. Да и в "стандартах". По угловым выиграли со счетом 8:2, и каждый из них, как и многочисленные штрафные с флангов, вызывал почти панику возле ворот Зоммера.

Швейцарец впервые в сезоне пропустил с углового. Причем мог отбить удар головой Драгушина, но мяч от его рук залетел в сетку. А открыл счет "Интер" благодаря ауту и рикошету. Барелла принял мяч на грудь, пробил, от защитника тот полетел в другую сторону, Мартинес сумел кончиками пальцев переправить в стойку, но Арнаутович буквально зашел с ним в ворота. Забив свой первый гол за клуб в лиге.

Кроме голов, опасных моментов в матче было немного. Аугусто и Васкес пробивали с острого угла — вратари четко отбивали. Ачерби замкнул штрафной головой с отскоком от газона — Мартинес вытащил сложный удар уверенно. Удар головой Васкеса с углового Зоммер накрыл лишь со второй попытки. Получив по голове от Драгушина.

Последние минуты матча с мячом возле штрафной соперника провела "Дженоа".

Высоко эта ничья генуэзцев не подняла. На 12-ое место. Но их уверенность в себе должна поднять гораздо выше. Впечатляющая игра против такого сильного соперника. Без блеска, но очень мощная и организованная. А "Интер" может оправдываться травмой лучшего бомбардира Лаутаро Мартинеса, но сегодня просто не заслужил победу ни в чем. Теперь "Ювентус" может вернуть отставание к двум очкам.

Руслан Малиновский довольно неожиданно начал матч в запасе. Кевин Строотман выздоровел, и Альберто Джилардино решил поставить голландца, более оборонительного игрока. Украинец вышел на поле на 61-ой минуте, в итоге отыграв 29 основного времени и восемь добавленных. Он занял позицию левого опорника, играя ближе к своим защитника, далеко от ворот соперника. Как мы уже привыкли.

Как раз после выхода Руслана на поле "Интер" усилил давление, прочно завладел инициативой минут на 15-17. Лишь затем 17-ый номер "Дженоа" вошел в игру, начал играть активнее, появляться в центре и на правом фланге, чаще касаться мяча. Тогда его команда и вернула инициативу себе.

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