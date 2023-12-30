Симеоне заинтересован в трансфере Довбика

Атлетико планирует усиление состава

<img title="Симеон не заинтересован в трансфере Довбика" src="/wp-content/uploads/2023/12/110d9efc7176db8550b4f5cf9a0e90f0.jpg" alt="Си

Фото — Getty Images

Атлетико заинтересован в трансфере нападающего Жироны Артема Довбика.

Об этом сообщает Оkfichajes.

Главный тренер «матрасников» Диего Симеоне поражен игрой украинского форварда и наметил приобретение Артема Довбика основной целью Атлетико в летнее трансферное окно.

В этом сезоне чемпионата Испании Артем Довбик провел 17 матчей, отличившись 11 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинского страйкера в 28 миллионов евро.

Ранее Атлетико отказался продавать Пауля в Ювентус.

champion.com.ua