СМИ: ПСЖ надеется, что Мбаппе останется еще на один сезон в Лиге 1

Продление контракта

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Руководство «ПСЖ» уверено, что сможет задержать Килиана Мбаппе еще на один сезон, сообщает L’Equipe.

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По данным источника, руководство «ПСЖ» убеждено, что Килиан Мбаппе останется еще на один сезон, ведь он счастлив в команде, несмотря на разногласия с главным тренером Луисом Энрике.

Напомним, что контракт 25-летнего француза рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне нападающий провел 22 матча за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и двумя результативными передачами.

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