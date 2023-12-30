Судаков – лучший игрок Шахтера в 2023 году

Георгий Судаков впервые получает титул лучшего игрока года в Шахтере

Полузащитник Шахтера Георгий Судаков признан болельщиками лучшим игроком клуба в 2023 году.

Об этом сообщает пресс-служба донецкого клуба.

За Судакова проголосовали 9 155 респондентов (58,8%). В топ-3 также вошли Тарас Степаненко (3 734 голоса) и Даниил Сикан (2 673).

В течение 2023 года Судаков провел за «горняков» 38 официальных матчей (7 голов, 6 ассистов) и вместе с командой стал чемпионом Украины.

Ранее сообщалось, что Шахтер получал предложения по Судакову от Наполи и Ювентуса.

champion.com.ua