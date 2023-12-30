Видеотрансляция матча НХЛ «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» 31 декабря во Вконтакте начнется в 3.00

Никита Кучеров. Фото USA Today Sports

В ночь на 31 декабря «Тампа-Бэй» на своем домашнем льду «Амали-арена» примет «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра начнется в 03.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция матча НХЛ «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» в прямом эфире пройдет в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями противостояния можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

«Лайтнинг» с 39 баллами занимают 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Рейнджерс» находится на первой строчке на Востоке с 49 очками.

В составе «Тампы-Бэй» в текущем сезоне российский форвард Никита Кучеров провел 35 матчей за команду и набрал 58 (24+34) очков. У его соотечественника Артемия Панарина из «Рейнджерс» — 34 игры и 47 (20+27) очков.

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