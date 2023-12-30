«Вашингтон» не смог забросить больше одной шайбы в трех последних матчах

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports

«Вашингтон» не может забросить больше одной шайбы на протяжении трех матчей.

В субботу, 30 декабря «Кэпиталз» уступили «Айлендерс» (1:5). Серия длится с 24 декабря — тогда команда проиграла «Тампе-Бэй» (1:2 ОТ). 28 декабря «Вашингтон» не смог победить «Рейнджерс» (1:5).

Нападающий столичной команды Александр Овечкин, занимающий второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, забросил лишь одну шайбу в последних 18 матчах.

«Вашингтон» после трех поражений подряд опустился на девятое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 39 очками в 33 матчах.

Овечкин снова не забил, а «Вашингтон» уже вне первой восьмерки

Источник