Футбол
Волки набирают форму. Вулверхэмптон — Эвертон 3:0. Обзор матча и видео голов
Вулверхэмптон — Эвертон ⋉ 3:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 30.12.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: premierleague.com
"Вулвз" набирает ход в АПЛ. Коллектив побеждает в своем третьем поединке подряд. На этот раз пострадал "Эвертон", у которого все наоборот — три матча и три поражения.
Хозяева занимают 11-ю строчку в чемпионате, имея одинаковое количество очков с "Челси" — 28. "Ириски" близки к попаданию в зону вылета. Все зависит от того, сможет ли "Лутон", у которого 1 поединок в запасе, набрать баллы.
АПЛ, 20-й тур
"Вулверхэмптон" — "Эвертон" 3:0
Голы: Килман (25), Кунья (53), Доусон (61)