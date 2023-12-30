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Футбол

Волки набирают форму. Вулверхэмптон — Эвертон 3:0. Обзор матча и видео голов

Вулверхэмптон — Эвертон ⋉ 3:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 30.12.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Фото: premierleague.com

    • "Вулвз" набирает ход в АПЛ. Коллектив побеждает в своем третьем поединке подряд. На этот раз пострадал "Эвертон", у которого все наоборот — три матча и три поражения.

    Хозяева занимают 11-ю строчку в чемпионате, имея одинаковое количество очков с "Челси" — 28. "Ириски" близки к попаданию в зону вылета. Все зависит от того, сможет ли "Лутон", у которого 1 поединок в запасе, набрать баллы.

    АПЛ, 20-й тур
    "Вулверхэмптон" — "Эвертон" 3:0
    Голы: Килман (25), Кунья (53), Доусон (61)

    www.ua-football.com

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