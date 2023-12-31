Агент назвал сумму, за которую Жирона продаст Довбика

Агент ФИФА Игорь Кривенко считает, что «Жирона» готова продать форварда Артема Довбика за большие деньги.

По его словам, «Жирона» никогда не продаст Довбика за 15 миллионов.

«Если продаст, то только за 30 миллионов и больше. Артем – очень разносторонний футболист, он феноменально играет головой, физически сильный, многое забивает, пасует, чувствует партнеров и обладает большим интеллектом. Если не сбавит обороты, его ждет какой-то из грандов мирового футбола», – цитирует Кривенко Expres Online.

Напомним, ранее на Довбика претендовал лондонский «Челси»