Анчелотти продлил контракт с Реалом

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти продлил контракт с испанским клубом.

Новый договор игрока рассчитан до лета 2026 года.

Итальянец заявил, что продлил контракт, потому что команда добилась успехов в последние годы и в этом тоже.

«Клуб видит, что у нас хорошая атмосфера, и это очень важно, потому что без хороших отношений между тренером и игроками команда не сможет добиться успеха. Разумеется, я благодарен клубу за продление контракта, но также и игрокам, которые демонстрируют необычайный настрой. «Реал» для меня — прежде всего, семья», – сказал Анчелотти.