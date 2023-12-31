Андрей Шевченко: Отметили Новый год в салоне самолета

Украинский тренер рассказал о незабываемом новогоднем подарке своего детства

В декабре 2010 года Максим Розенко взял большое эксклюзивное интервью у Андрея Шевченко. Публикуем небольшую часть из него, посвященную новогодним праздникам.

— Господин Андрей, приходилось встречать новогодний бой курантов в самолете?

— Было дело — когда еще выступал в составе Милана. Должен был прибыть в расположение клуба 1 или 2 января. В итоге в Италию из США с женой вылетели 31 декабря и новый год застали в салоне самолета.

— Загадываете желание на новый год?

, строят какие-то планы на будущее Я не исключение. Тоже пытаюсь что-то планировать — и в карьере, и в личной жизни.

— Сами выбираете новогодние подарки детям?

— В основном этим занимается жена. Когда позволяет возможность, мы можем вместе уехать и что-то выбрать. Выбор подарков для нас – длительная процедура. Мы к этому готовимся заранее – не за день-два, а за месяц.

— А какой был у вас незабываемый новогодний подарок с детства?

— Железная дорога с паровозиком. Я давно хотел иметь собственную железную дорогу. Помню 1 января утром встал, побежал под елку. Нашел подарок и был безмерно счастлив.

— В канун Нового года ходите в баню?

— Нет — боюсь потеряться . А если серьезно, то традиция у нас такая всегда была. Когда еще до отъезда в Милан выступал за Динамо, отпуск обычно начинался в декабре. На работу выходили в канун Нового года. Были 3-4 тренировки, а 31 декабря утром играли двухсторонку. Вечером команду отпускали – до 2 января. Потому после игры мы все дружно ехали в ресторан, а потом расходились по группам и интересам. Кто-то после ресторана действительно отправлялся в баню.

Максим Розенко, Чемпион

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