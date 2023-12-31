Ювентус готов озолотить Судакова

Туринский «Ювентус» готов подписать 21-летнего украинского полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова, сообщает jnetwork24.com.

Итальянский гранд готов предложить «Шахтеру» за игрока 30 миллионов евро, но «зебрам» сначала нужно продать нескольких футболистов, чтобы выручить достаточно средств для покупки украинца.

Источник утверждает, туринцы готовы предложить украинцу годовую зарплату в размере 1,7 миллиона евро.

Напомним, ранее на Судакова претендовал «Наполи».