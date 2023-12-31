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Как Роналду 54-й забивал. Аль-Таавун — Аль-Наср 1:4. Обзор матча и видео голов

Аль-Таавун — Аль-Наср ⋉1:4⋊ Видео и обзор матча ⋇ 30.12.2023 ⋇ Чемпионат Саудовской Аравии на UA-Футбол

Фото: Getty Images

    • Криштиану Роналду в свои почти 39 становится лучшим бомбардиром календарного 2023-го года. Сегодня португалец оформил 54-й мяч в этом сезоне.

    В прошлом сезоне форвард не попал даже в топ-50, а последний его результат в 50+ голов был в 2016-м году. Личный рекорд — 69 реализованных моментов в 2013-м.

    Чемпионат Саудовской Аравии. 19-й тур
    Аль-Таавун — Аль-Наср 1:4
    Голы: Эль-Махдиуи (13) — Брозович (26), Ляпорт (35), Отавиу (50), Роналду (90+2)

    www.ua-football.com

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    Как Роналду 54-й забивал. Аль-Таавун — Аль-Наср 1:4. Обзор матча и видео голов

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