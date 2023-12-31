Ливерпуль – Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Топ-матч от Английской Премьер-лиги в первый день 2024 года

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Подопечные Эдди Хау выиграли всего 1 матч из последних 7. Остальные 6 — сплошные поражения. Именно в такой игровой форме они подходят к визиту на "Энфилд". Ранее в этом сезоне они уже уступили "Ливерпулю" в домашних стенах 2:1, когда играли в большинстве и сами были куда более мощной командой.

Есть ли шансы у "сорок" изменить ужасную тенденцию и неожиданно победить мерсисайдцев на новый год? Юрген Клопп будет явно против.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 1 января.

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Трансляция матча «Ливерпуль» — «Ньюкасл» Смотреть трансляцию

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