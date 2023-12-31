Согласится ли Луческу вернуться в клуб, с которого все началось?

<img title="Луческу предложили работу в румынском клубе" src="/wp-content/uploads/2023/12/acfd04fd25283ee704d71dd8e7bef75f.jpg" alt="Луческу предложили работу в румын

Румынский Корвинул предложил работу Мирчи Луческу.

Об этом сообщает Gazeta Sporturilor.

Президент Корвинула Дан Колеснюк подтвердил, что сделал официальное предложение о сотрудничестве с Мирчей Луческу . Отмечается, что руководство Корвинула согласно даже на то, чтобы Луческу был консультантом в команде.

Напомним свою тренерскую карьеру Луческу начинал именно в Корвинуле.

Ранее сообщалось, что Мирча Луческу отказался возглавить Бешикташ.

champion.com.ua