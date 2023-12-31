«Лучше не бывает». Хет-трик Панарина против Василевского и Кучерова

Форвард «Рейнджерс» Панарин оценил свой хет-трик в матче с «Тампой»

Артемий Панарин (№ 10) празднует гол в матче «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» (1:5) в Тампе 30 декабря. Фото USA Today Sports

Артемий Панарин (второй справа) празднует хет-трик в матче «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» (1:5) в Тампе 30 декабря. Фото USA Today Sports 1/2 Форвард «Рейнджерс» красиво проводил год в матче с «Тампой».

Звезды ночи

В этот игровой день НХЛ россияне привычно выделялись в нескольких командах.

Александр Овечкин в матче «Вашингтона» с «Нэшвиллом» (2:3 Б) забил из своего «офиса» и теперь в 65 голах от рекорда Уэйна Гретцки, в конце третьего периода судьи украли у капитана «Кэпс» дубль, а Ярослав Аскаров остановил суперснайпера и Евгения Кузнецова в серии буллитов и оформил первую победу в лиге. «Это лучшее чувство. Это сумасшествие. Игра только закончилась, нужно больше времени подумать обо всем», — сказал вратарь.

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Евгений Малкин в матче «Питтсбурга» с «Сент-Луисом» (4:2) собрал 1+1 и теперь находится в 15 голах от отметки в 500 шайб за карьеру в регулярных чемпионатах. «Прямо сейчас он играет великолепно. Он особенный игрок. Он великий игрок всех времен. Просто увлекательно смотреть за ним сейчас. Он забил несколько важных для нас голов в последних матчах. Надеюсь, продолжит дальше», — сказал одноклубник россиянина Джейк Гюнцель.

Артемий Панарин в матче «Рейнджерс» на льду «Тампы» (5:1) забил три гола в ворота Андрея Василевского. Форвард ньюйоркцев переигрывал соперников за счет неподражаемого мастерства и командных взаимодействий. Панарин отличился в двух быстрых атаках при участии Винсента Трочека, защитник «Лайтнинг» Виктор Хедман сначала улетел в борт при выпаде «два в одного» и затем не смог остановить россиянина «один в один». Свою третью шайбу Артемий провел в розыгрыше «четыре на три» после перепасовки с Адамом Фоксом. На лед арены в Тампе для Хлебушка по случаю бросили плюшевый хлеб. Единственный гол хозяев в большинстве забил Никита Кучеров. Игорь Шестеркин в свой день рождения закончил игру с 34 сэйвами, у Василевского — всего 16.

«Хорошо вернуться на победную волну»

«Рейнджерс» на предновогоднем выезде заиграли вчерашнее поражение от «Флориды» (3:4) и первыми в сезоне набрали 50 очков. В предыдущий раз клуб из Нью-Йорка добился подобного в регулярном чемпионате-1993/94, после чего завоевал Кубок Стэнли.

«Все мы считали, что вчера приложили все усилия, но все равно проиграли. И для нашей команды сыграть так усердно, как сегодня, — это хорошо, приятно вернуться на победную волну», — сказал главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт.

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«Тампа» перед рождественской паузой выиграла трижды подряд и после нее потерпела второе поражение — три дня назад Кучеров и компания уступили дома в принципиальном противостоянии с «Флоридой» (2:3). «Лайтнинг» весь сезон идут на качелях и остаются на границе зоны плей-офф.

«Эта группа может играть 57 минут в солидный хоккей, а в те три минуты, когда что-то идет не так, шайба залетает в нашу сетку. Те шайбы, которые мы бросали по воротам, те шансы, которые у нас были, и забить при этом всего раз — это тяжелый момент для нас», — сказал главный тренер «Тампы» Джон Купер.

«Очевидно, что он выдающийся хоккеист»

Панарин оформил второй хет-трик в сезоне и шестой за карьеру в НХЛ, в Северной Америке три шайбы Артемия за матч еще называют хлеб-трик. Волшебная игра десятого номера «Рейнджерс» восхищает и его партнеров.

«Кажется, будто он каким-то образом продолжает становиться лучше, делает все больше и больше шагов вперед, что просто какое-то безумие, если подумать. Очевидно, что он выдающийся хоккеист, один из лучших в лиге. Его результативность в этом году выросла, он бросает и забивает немного больше. С ним весело играть. Считаю, мы здорово вышли на этот матч. Не хотели проигрывать во второй раз подряд. Действовали мощно и сразу задали тон игре», — сказал Трочек, который за вечер собрал гол и три результативные передачи (две — на россиянина).

Панарин впервые в карьере может набрать 100 очков в регулярном чемпионате после нескольких близких попыток в предыдущие сезоны. При этом Артемий в 2023 году набрал 101 очко и оформил календарную сотню во второй раз в «Рейнджерс», что ранее удавалось только Марку Мессье (1992, 1995).

«Это отличное чувство. Не знаю, что может быть лучше, чем закончить год как-то так. Мы выиграли матч. Это самое важное», — сказал россиянин.

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Панарин поднялся в топ-3 бомбардиров сезона НХЛ — 50 очков, 23 гола и 27 передач в 35 матчах. Кучеров продолжает лидировать среди самых результативных игроков лиги — 59 очков, 25 голов и 34 передачи в 36 играх. Главные конкуренты двух российских крайних форвардов в плотной группе — все же два канадских центрфорварда, звезда «Колорадо» Нэйтан Маккиннон (56 очков, 19 голов и 37 передач в 36 матчах) и притормозивший на старте капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (47 очков, 13 голов и 34 передачи в 31 игре).

Эта гонка остается захватывающей.

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