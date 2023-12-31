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Футбол

Лука Модрич рассказал, о своих планах в мадридском Реале. Легенда остаётся?

В планах победы и трофеи

Фото: twitter.com/lukamodric10

    • Полузащитник "Реала Мадрида" Лука Модрич поделился видением своего будущего:

    "Мой план — продолжать творить историю в Реале, продолжать выигрывать матчи и трофеи. Я надеюсь, что это произойдет в этом сезоне. Я буду наслаждаться каждым моментом, потому что никогда не знаешь, как долго это продлится в лучшем клубе мира", — приводит слова Модрича журналист Фабрицио Романо в Х

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    Напомним, Лука Модрич выступает за "Реал Мадрид" с 2012 года. За "сливочных" хорват отыграл 508 матчей, забил 38 голов и отдал 80 результативных передач.

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