Миколенко стал одним из лучших игроков Эвертона в проигранном матче против Вулверхэмптона

В игре 20-го тура АПЛ «Эвертон» на выезде проиграл «Вулверхэмптону» (0:3).

Украинский защитник «Ирисок» Виталий Миколенко играл с первых минут и провел на поле весь матч.

Статистический портал WhoScored оценил действия Миколенко в 6.76. Это второй лучший показатель среди игроков ливерпульского клуба. Больше набрал лишь центральный защитник Джеймс Тарковски (6.89).

Напомним, средняя оценка Миколенко в этом сезоне АПЛ составляет 7.08