Украинец получил оценку 6.9 за свое выступление

Фото: Getty Images

Левый защитник Эвертона Виталий Миколенко стал одним из лучших игроков команды в матче 20-го тура АПЛ с Вулвергемптоном (3: 0).

Об этом сообщает аналитический портал SofaScore.

Украинец получил оценку 6.9 за свое выступление. Высший балл в составе «ирисок» заработали только у Джеймс Тарковский и Джордан Пикфорд — 7.1

Лучшим игроком встречи стал полузащитник «волков» Матеус Кунья.

<img title=" Миколенко — в тройке лучших игроков Эвертона в матче с Вулвергемптоном" src="/wp-content/uploads/2023/12/5227b6f62520a51922e87c4bf568cccc.png" alt="Миколенко — в три

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