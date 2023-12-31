Футбол
НХЛ: «Питтсбург» — «Айлендерс», «Колорадо» — «Сан-Хосе». Расписание матчей 1 января
Евгений Малкин. Фото USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ.
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31 декабря, воскресенье
22.00 (мск) «Миннесота» — «Виннипег»
1 января, понедельник
01.00 «Детройт» — «Бостон»
02.00 «Оттава» — «Баффало»
02.00 «Питтсбург» — «Айлендерс»
03.00 «Тампа-Бэй» — «Монреаль»
04.00 «Анахайм» — «Эдмонтон»
04.00 «Даллас» — «Чикаго»
04.00 «Калгари» — «Филадельфия»
04.00 «Колорадо» — «Сан-Хосе»
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24