Рашфорд догнал Сульшера в рейтинге бомбардиров МЮ за всю историю

Однако норвежец опережает англичанина по количеству голов за один матч

Getty Images/Global Images Ukraine

Во вчерашнем поединке "Манчестер Юнайтед" против "Ноттингем Форест" нападающий "манкунианцев" Маркус Рашфорд отличился во втором тайме. Для англичанина этот гол стал 126 в составе “красных дьяволов”.

По этому показателю Рашфорд догнал Оле Гуннара Сульшера. Однако норвежец провел меньше поединков за Маркуса: 366 против 383. Оба делят 12-13 строчку в рейтинге лучших бомбардиров клуба в истории.

Чтобы попасть в топ-10 Рашфорда и обогнать Давида Герда, нужно забить еще 10 мячей. Лидирует в рейтинге Уэйн Руни с 253 голами.

В этом сезоне на счету 26-летнего Маркуса три взятия ворот и три ассиста в 19 поединках АПЛ.

www.ua-football.com