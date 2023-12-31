Шахтер согласился снова арендовать Майкона Коринтианса

Ранее горняки были категорически против очередного временного соглашения

Бразильский Коринтианс и украинский Шахтер согласовали очередную аренду 26-летнего центрального полузащитника Майкона.

Об этом сообщает Globo Esporte.

Весь 2024 футболист проведет в Бразилии, при этом Коринтианс заплатит за аренду, однако сумма платежа остается конфиденциальной информацией.

Ранее в Шахтере категорически отказывались рассматривать очередной вариант с арендой Майкона и настаивали на полноценной продаже хавбека. Исходя из этого, бразильский клуб предложил горнякам рассмотреть обмен футболистами, однако кандидатура хавбека Рони, которого готовы были отдать тимау, Шахтер не заинтересовала.

2023 Майкон также отыграл за Коринтианс на правах платной аренды. Тогда за это соглашение Тимау заплатили 500 тысяч евро.

Коринтианс очень хотел снова оставить Майкона в своих рядах, но не имел возможности использовать Annexe 7 ФИФА, поскольку его действие распространялось только на летние переходы.

< Контракт Майкона с Шахтером действует до 31 декабря 2025 года.

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