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Шотландский матчдей с победителем и проигравшим. Селтик – Рейнджерс 2:1. Видеообзор матча

Селтик укрепляет лидерство

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rob Casey/SNS Group

    • В чемпионате Шотландии состоялся центральный матч 21-го тура между лидерами лиги "Селтиком" и "Рейнджерсом". Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Таким образом, "Селтик", который на первом месте, имеет 51-е очко в 21-м матче. Их оппоненты идут вторыми с 43-ю баллами в 19-ти играх.

    Премьер-лига Шотландии. 21 тур
    Стадион: Селтик Парк (г. Глазго)
    "Селтик" – "Рефнджерс" 2:1

    Голы: Бернарду 25, Фурухаси 47 – Тавернье Дж. 88
    Удаление: Балогун 71

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