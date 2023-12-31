Шотландский матчдей с победителем и проигравшим. Селтик – Рейнджерс 2:1. Видеообзор матча

Селтик укрепляет лидерство

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В чемпионате Шотландии состоялся центральный матч 21-го тура между лидерами лиги "Селтиком" и "Рейнджерсом". Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Таким образом, "Селтик", который на первом месте, имеет 51-е очко в 21-м матче. Их оппоненты идут вторыми с 43-ю баллами в 19-ти играх.

Премьер-лига Шотландии. 21 тур

Стадион: Селтик Парк (г. Глазго)

"Селтик" – "Рефнджерс" 2:1

Голы: Бернарду 25, Фурухаси 47 – Тавернье Дж. 88

Удаление: Балогун 71

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