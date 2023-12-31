Тяжелая задача для команды Забарного. Тоттенхэм – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 31.12.2023

Украинец будет играть против команды, которая хотела его приобрести

Getty Images / Global Images Ukraine

Английская Премьер-лига, 20 тур

31 декабря, 16:00. "Тоттенхэм Хостпур Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Саймон Хупер

Прямая трансляция: Setanta Sports +

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Трансляція матчу Тоттенгем — Борнмут Смотреть трансляцию

Содержание

Новости Тоттенхэма

Новости Борнмута

Последние пять матчей Тоттенхэма и Борнмута

Последние пять личных встреч Тоттенхэма и Борнмута

Турнирная таблица чемпионата Англии

Ставки и коэффициенты на матч Тоттенхэм – Борнмут

Прогноз матча Тоттенхэм – Борнмут от UA-Football

Забарного уже несколько лет слухами связывают с "Тоттенхэмом". Шпоры хотели его приобрести еще во времена его выступлений в “Динамо”, а после его стабильной игры на хорошем уровне в АПЛ количество новостей в СМИ об интересе лондонцев к защитнику увеличилось. Сейчас "Тоттенхэм" переключился уже на другого кандидата, однако Забарный сегодня может продемонстрировать, что зря.

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Новости Тоттенхэма

Этот сезон под руководством Постекоглу очень весёлый. В общем, дебютные месяцы тренеров на таком уровне не бывают скучными, но австралиец с греческими корнями изрядно постарался. После невероятного старта и лидерства в турнирной таблице последовал спад. Одно очко в пяти матчах в период с начала ноября по практически середину декабря. Дальше снова начало все восстанавливаться, ведь были одержаны три победы в трех поединках.

Однако в прошлом туре "шпоры" снова уступили. Три дня назад "Брайтон" Де Дзерби в очередной раз продемонстрировал Игорю Цыганику, что может итальянский наставник. По состоянию на 75 минуту “чайки” вели 4:0, хотя и в итоге победили со счетом 4:2. Из-за этого поражения "Тоттенхэм" немного отстал от лидирующей четверки. В настоящее время команда находится на пятом месте с четырьмя очками отрыва от "Манчестер Сити" и "Арсенала".

Кадры хозяев

Причинами таких нестабильных результатов есть большие потери. В настоящее время в лазарете находятся сразу семь футболистов: Мэддисон, Перишич, Бентанкур, Ромеро, Сессеньон, Соломон и ван де Вен. Также сегодня не смогут сыграть из-за дисквалификации Биссума и Кулусевски. А вот Скипп возможно и будет готов ко встрече после того, как пропустил один матч из-за повреждения.

Новости Борнмута

"Вишенки" сейчас в прекрасной, блестящей форме. Если принимать во внимание последние пять и даже 10 матчей, то "Борнмут" лидирует в АПЛ по набранным очкам. И это еще будет переигран поединок против "Лутона", который 16 декабря был остановлен из-за того, что один из игроков "шляпников" потерял сознание. В том числе "Борнмут" победил и в прошлом матче. Да еще как! "Вишенки" разгромили "Фулхэм" со счетом 3:0, практически не дав шансов соперникам. Это была уже вторая победа над лондонской командой в декабре. "Тоттенхэму" настороженно приготовиться.

В настоящее время "Бормунт" находится на 12 месте в АПЛ. При этом у "вишенок" есть еще два матча в запасе: против "Тоттенхэма" и "Лутона". В теории можно подняться даже в первую половину турнирной таблицы. Нужно только держать тот темп, который сейчас есть у подопечных Ираолы. Этот тренер вдохнул новую жизнь в того же Соланке, который с 12 голами в активе идет в тройке лидеров бомбардирской гонки. Да и Забарный прогрессирует с каждым матчем.

Кадры гостей

У "вишенок" также есть проблемы с лазаретом. Сейчас там находятся Фредерикс, Адамс, Маркондес, Траоре, Келли, Керкез. Также под вопросом участие Кука и Рендолфа в поединке сегодня. Однако даже без этих исполнителей "Борнмут" может громить соперников со счетом 3:0 (как было в поединке с "Фулхэмом").

Последние пять матчей Тоттенхэма и Борнмута

Последние пять встреч хозяев

28.12. Брайтон – Тоттенхэм 4:2 (АПЛ)

23.12. Тоттенхэм – Эвертон 2:1 (АПЛ)

15.12. Ноттингем Форест – Тоттенхэм 0:2 (АПЛ)

10.12. Тоттенхэм – Ньюкасл 4:1 (АПЛ)

07.12. Тоттенхэм – Вест Хэм 1:2 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

26.12. Борнмут – Фулхэм 3:0 (АПЛ)

23.12. Ноттингем Форест – Борнмут 2:3 (АПЛ)

09.12. Манчестер Юнайтед – Борнмут 0:3 (АПЛ)

06.12. Кристал Пэлас – Борнмут 0:2 (АПЛ)

03.12. Борнмут – Астон Вилла 2:2 (АПЛ)

Последние пять личных встреч Тоттенхэма и Борнмута

26.08.23. Борнмут – Тоттенхэм 0:2 (АПЛ)

15.04.23. Тоттенхэм – Борнмут 2:3 (АПЛ)

29.10.22. Борнмут – Тоттенхэм 2:3 (АПЛ)

09.07.20. Борнмут – Тоттенхэм 0:0 (АПЛ)

30.11.19. Тоттенхэм – Борнмут 3:2 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З — П ОЧКИ

1

Ливерпуль 19 12 6 1 39 — 16 42 2

Астон Вилла 20 13 3 4 43 — 27 42 3

Манчестер Сити 19 12 4 3 45 — 21 40 4

Арсенал 19 12 4 3 36 — 18 40 5

Тоттенхэм 19 11 3 5 39 — 28 36 6

Вест Хэм Юнайтед 19 10 3 6 33 — 30 33 7

Манчестер Юнайтед 20 10 1 9 22 — 27 31 8

Брайтон 19 8 6 5 38 — 33 30 9

Ньюкасл 19 9 2 8 37 — 25 29 10

Челси 20 8 4 8 34 — 31 28 11

Вулверхэмптон 20 8 4 8 30 — 31 28 12

Борнмут 18 7 4 7 27 — 32 25 13

Кристал Пэлас 20 5 6 9 22 — 29 21 14

Фулхэм 19 6 3 10 26 — 34 21 15

Ноттингем Форест 20 5 5 10 24 — 35 20 16

Брентфорд 19 5 4 10 26 — 31 19 17

Эвертон* 20 8 2 10 24 — 28 16 18

Лутон Таун 19 4 3 12 23 — 37 15 19

Бернли 20 3 2 15 20 — 41 11 20

Шеффилд Юнайтед 20 2 3 15 15 — 49 9

*С команды Эвертон снято 10 очков.

Ставки и коэффициенты на матч Тоттенхэм – Борнмут

1.83 4.35 4.00 Узнать больше

Прогноз матча Тоттенхэм – Борнмут от UA-Football

В этом сезоне "шпоры" уже побеждали "вишенок". Тогда команда была на подъеме, с практически пустым лазаретом, а также “Борнмут” был не в лучшей форме. Сейчас роли немного поменялись. Несмотря на выездной для команды Ираолы поединок против более статусного соперника, ее не следует считать андердогом этой пары. Напротив, стоит склоняться к тому, что фаворит может ошибиться. Прогноз: "Борнмут" не проиграет (Кф 2,1).

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