Следить

Футбол

Тяжелая задача для команды Забарного. Тоттенхэм – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 31.12.2023

Украинец будет играть против команды, которая хотела его приобрести

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Английская Премьер-лига, 20 тур

    31 декабря, 16:00. "Тоттенхэм Хостпур Стедиум" (Лондон)

    Главный арбитр: Саймон Хупер

    Прямая трансляция: Setanta Sports +

    Трансляция матча

    Тяжелая задача для команды Забарного. Тоттенхэм – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 31.12.2023

    Тяжелая задача для команды Забарного. Тоттенхэм – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 31.12.2023

    Тяжелая задача для команды Забарного. Тоттенхэм – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 31.12.2023

    В эфире

    Тяжелая задача для команды Забарного. Тоттенхэм – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 31.12.2023

    Трансляція матчу Тоттенгем — Борнмут Смотреть трансляцию

    Содержание

  • Новости Тоттенхэма
  • Новости Борнмута
  • Последние пять матчей Тоттенхэма и Борнмута
  • Последние пять личных встреч Тоттенхэма и Борнмута
  • Турнирная таблица чемпионата Англии
  • Ставки и коэффициенты на матч Тоттенхэм – Борнмут
  • Прогноз матча Тоттенхэм – Борнмут от UA-Football

    • Забарного уже несколько лет слухами связывают с "Тоттенхэмом". Шпоры хотели его приобрести еще во времена его выступлений в “Динамо”, а после его стабильной игры на хорошем уровне в АПЛ количество новостей в СМИ об интересе лондонцев к защитнику увеличилось. Сейчас "Тоттенхэм" переключился уже на другого кандидата, однако Забарный сегодня может продемонстрировать, что зря.

    Тяжелая задача для команды Забарного. Тоттенхэм – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 31.12.2023

    10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

    Новости Тоттенхэма

    Этот сезон под руководством Постекоглу очень весёлый. В общем, дебютные месяцы тренеров на таком уровне не бывают скучными, но австралиец с греческими корнями изрядно постарался. После невероятного старта и лидерства в турнирной таблице последовал спад. Одно очко в пяти матчах в период с начала ноября по практически середину декабря. Дальше снова начало все восстанавливаться, ведь были одержаны три победы в трех поединках.

    Однако в прошлом туре "шпоры" снова уступили. Три дня назад "Брайтон" Де Дзерби в очередной раз продемонстрировал Игорю Цыганику, что может итальянский наставник. По состоянию на 75 минуту “чайки” вели 4:0, хотя и в итоге победили со счетом 4:2. Из-за этого поражения "Тоттенхэм" немного отстал от лидирующей четверки. В настоящее время команда находится на пятом месте с четырьмя очками отрыва от "Манчестер Сити" и "Арсенала".

    Кадры хозяев

    Причинами таких нестабильных результатов есть большие потери. В настоящее время в лазарете находятся сразу семь футболистов: Мэддисон, Перишич, Бентанкур, Ромеро, Сессеньон, Соломон и ван де Вен. Также сегодня не смогут сыграть из-за дисквалификации Биссума и Кулусевски. А вот Скипп возможно и будет готов ко встрече после того, как пропустил один матч из-за повреждения.

    Новости Борнмута

    "Вишенки" сейчас в прекрасной, блестящей форме. Если принимать во внимание последние пять и даже 10 матчей, то "Борнмут" лидирует в АПЛ по набранным очкам. И это еще будет переигран поединок против "Лутона", который 16 декабря был остановлен из-за того, что один из игроков "шляпников" потерял сознание. В том числе "Борнмут" победил и в прошлом матче. Да еще как! "Вишенки" разгромили "Фулхэм" со счетом 3:0, практически не дав шансов соперникам. Это была уже вторая победа над лондонской командой в декабре. "Тоттенхэму" настороженно приготовиться.

    В настоящее время "Бормунт" находится на 12 месте в АПЛ. При этом у "вишенок" есть еще два матча в запасе: против "Тоттенхэма" и "Лутона". В теории можно подняться даже в первую половину турнирной таблицы. Нужно только держать тот темп, который сейчас есть у подопечных Ираолы. Этот тренер вдохнул новую жизнь в того же Соланке, который с 12 голами в активе идет в тройке лидеров бомбардирской гонки. Да и Забарный прогрессирует с каждым матчем.

    Кадры гостей

    У "вишенок" также есть проблемы с лазаретом. Сейчас там находятся Фредерикс, Адамс, Маркондес, Траоре, Келли, Керкез. Также под вопросом участие Кука и Рендолфа в поединке сегодня. Однако даже без этих исполнителей "Борнмут" может громить соперников со счетом 3:0 (как было в поединке с "Фулхэмом").

    Последние пять матчей Тоттенхэма и Борнмута

    Последние пять встреч хозяев

  • 28.12. Брайтон – Тоттенхэм 4:2 (АПЛ)
  • 23.12. Тоттенхэм – Эвертон 2:1 (АПЛ)
  • 15.12. Ноттингем Форест – Тоттенхэм 0:2 (АПЛ)
  • 10.12. Тоттенхэм – Ньюкасл 4:1 (АПЛ)
  • 07.12. Тоттенхэм – Вест Хэм 1:2 (АПЛ)

    • Последние пять встреч гостей

  • 26.12. Борнмут – Фулхэм 3:0 (АПЛ)
  • 23.12. Ноттингем Форест – Борнмут 2:3 (АПЛ)
  • 09.12. Манчестер Юнайтед – Борнмут 0:3 (АПЛ)
  • 06.12. Кристал Пэлас – Борнмут 0:2 (АПЛ)
  • 03.12. Борнмут – Астон Вилла 2:2 (АПЛ)

    • Последние пять личных встреч Тоттенхэма и Борнмута

    26.08.23. Борнмут – Тоттенхэм 0:2 (АПЛ)

    15.04.23. Тоттенхэм – Борнмут 2:3 (АПЛ)

    29.10.22. Борнмут – Тоттенхэм 2:3 (АПЛ)

    09.07.20. Борнмут – Тоттенхэм 0:0 (АПЛ)

    30.11.19. Тоттенхэм – Борнмут 3:2 (АПЛ)

    Турнирная таблица чемпионата Англии

    # КОМАНДА И В Н П З — П ОЧКИ

    1

    Тяжелая задача для команды Забарного. Тоттенхэм – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 31.12.2023

    Ливерпуль 19 12 6 1 39 — 16 42 2

    Тяжелая задача для команды Забарного. Тоттенхэм – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 31.12.2023

    Астон Вилла 20 13 3 4 43 — 27 42 3

    Тяжелая задача для команды Забарного. Тоттенхэм – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 31.12.2023

    Манчестер Сити 19 12 4 3 45 — 21 40 4

    Тяжелая задача для команды Забарного. Тоттенхэм – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 31.12.2023

    Арсенал 19 12 4 3 36 — 18 40 5

    Тяжелая задача для команды Забарного. Тоттенхэм – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 31.12.2023

    Тоттенхэм 19 11 3 5 39 — 28 36 6

    Тяжелая задача для команды Забарного. Тоттенхэм – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 31.12.2023

    Вест Хэм Юнайтед 19 10 3 6 33 — 30 33 7

    Тяжелая задача для команды Забарного. Тоттенхэм – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 31.12.2023

    Манчестер Юнайтед 20 10 1 9 22 — 27 31 8

    Тяжелая задача для команды Забарного. Тоттенхэм – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 31.12.2023

    Брайтон 19 8 6 5 38 — 33 30 9

    Тяжелая задача для команды Забарного. Тоттенхэм – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 31.12.2023

    Ньюкасл 19 9 2 8 37 — 25 29 10

    Тяжелая задача для команды Забарного. Тоттенхэм – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 31.12.2023

    Челси 20 8 4 8 34 — 31 28 11

    Тяжелая задача для команды Забарного. Тоттенхэм – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 31.12.2023

    Вулверхэмптон 20 8 4 8 30 — 31 28 12

    Тяжелая задача для команды Забарного. Тоттенхэм – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 31.12.2023

    Борнмут 18 7 4 7 27 — 32 25 13

    Тяжелая задача для команды Забарного. Тоттенхэм – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 31.12.2023

    Кристал Пэлас 20 5 6 9 22 — 29 21 14

    Тяжелая задача для команды Забарного. Тоттенхэм – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 31.12.2023

    Фулхэм 19 6 3 10 26 — 34 21 15

    Тяжелая задача для команды Забарного. Тоттенхэм – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 31.12.2023

    Ноттингем Форест 20 5 5 10 24 — 35 20 16

    Тяжелая задача для команды Забарного. Тоттенхэм – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 31.12.2023

    Брентфорд 19 5 4 10 26 — 31 19 17

    Тяжелая задача для команды Забарного. Тоттенхэм – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 31.12.2023

    Эвертон* 20 8 2 10 24 — 28 16 18

    Тяжелая задача для команды Забарного. Тоттенхэм – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 31.12.2023

    Лутон Таун 19 4 3 12 23 — 37 15 19

    Тяжелая задача для команды Забарного. Тоттенхэм – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 31.12.2023

    Бернли 20 3 2 15 20 — 41 11 20

    Тяжелая задача для команды Забарного. Тоттенхэм – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 31.12.2023

    Шеффилд Юнайтед 20 2 3 15 15 — 49 9

    *С команды Эвертон снято 10 очков.

    Ставки и коэффициенты на матч Тоттенхэм – Борнмут

    Тяжелая задача для команды Забарного. Тоттенхэм – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 31.12.2023

    1.83 4.35 4.00 Узнать больше

    Прогноз матча Тоттенхэм – Борнмут от UA-Football

    В этом сезоне "шпоры" уже побеждали "вишенок". Тогда команда была на подъеме, с практически пустым лазаретом, а также “Борнмут” был не в лучшей форме. Сейчас роли немного поменялись. Несмотря на выездной для команды Ираолы поединок против более статусного соперника, ее не следует считать андердогом этой пары. Напротив, стоит склоняться к тому, что фаворит может ошибиться. Прогноз: "Борнмут" не проиграет (Кф 2,1).

    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии

    Футбол

    Тяжелая задача для команды Забарного. Тоттенхэм – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 31.12.2023

    Теннис

    Обзоры матчей второго игрового дня на United Cup (ВИДЕО)

    Футбол

    Эмполи с Коваленко расписал мировую с Кальяри, Ювентус одолел Рому: результаты 18 тура Серии А

    Автоспорт

    Кристиан Хорнер: Имитация – высшая форма лести

    Футбол

    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире

    Бокс

    Отто ВАЛЛИН: «Бой с Джошуа был намного тяжелее, чем с Фьюри»

    Футбол

    Команда Шредингера. Ноттингем Форест — Манчестер Юнайтед 2:1. Обзор матча и видео голов

    Баскетбол

    Нельсон и Сизов — в символической сборной первой части сезона Суперлиги-FAVBET

    Теннис

    Брисбен. Марта Костюк против Аны Богдан в первом круге: превью матча

    Футбол

    Эмполи с Коваленко расписал мировую с Кальяри, Милан обыграл Сассуоло: результаты 18 тура Серии А

    aquapolis

    Мы в Facebook

    Euro.com.ua

    Больше в Футбол