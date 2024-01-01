Футбол
Артета: Худший матч Арсенала в нынешнем сезоне
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Фото Getty Images
Последний матч 2023 года с Фулхэмом (2:1) стал самым плохим для Арсенала в нынешнем сезоне.
Об этом заявил наставник канониров Микель Артета.
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«Сложный и грустный день. Три дня назад мы проиграли Вест Гему, хотя за игрой должны были побеждать. А сегодня была самая плохая игра в сезоне. И относительно атаки, и в обороне. Не было скорости, не было нацеленность на ворота».
Жаль, что в последний день года мы не смогли выйти в лидеры чемпионата», — сказал Артета.
Команда с 40 пунктами идет на четвертой позиции .