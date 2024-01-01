Следить

Футбол

Бруно Фернандеш — лидер по количеству созданных голевых моментов в топ-5 лиг Европы

Второе место занял Трент Александер-Арнольд

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Полузащитник "Манчестер Сити" Бруно Фернандеш стал лидером по количеству созданных голевых моментов (31) в топ-5 лиг Европы в 2023 году.

    Второе место занял защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд — 29. Мохамед Салах — третья позиция, 24 момента. 33-летний Киран Триппье — 22.

    Пятое место между собой поделили Юлиан Брандт и Антуан Гризманн и имеют по 21.

    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии
    aquapolis

    Мы в Facebook

    Euro.com.ua

    Больше в Футбол