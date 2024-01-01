Футбол
Езерский вошел в тренерский штаб Карпат
47-летний специалист будет отвечать за организацию игры львов в обороне
Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Владимир Езерский присоединился к львовским Карпатам.
Об этом сообщает прессслужба Карпат.
47-летний наставник будет помогать Мирону Маркевичу. Езерский будет отвечать за организацию игры Карпат в обороне.
Интересно, что в 20-летнем возрасте Владимир Езерский дебютировал в Высшей лиге в составе Карпат под руководством Маркевича.
В качестве тренера Езерский возглавлял сборные Украины разных возрастных категорий (от U-16 до U-19). В сезоне 2014/15 он помогал Мирону Маркевичу в тренерском штабе Днепра, вышедшем в финал Лиги Европы. До недавнего времени Езерский работал в тренерском штабе Руслана Ротаня в Александрии.