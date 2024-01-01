Езерский вошел в тренерский штаб Карпат

47-летний специалист будет отвечать за организацию игры львов в обороне

Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Владимир Езерский присоединился к львовским Карпатам.

Об этом сообщает прессслужба Карпат.

47-летний наставник будет помогать Мирону Маркевичу. Езерский будет отвечать за организацию игры Карпат в обороне.

Интересно, что в 20-летнем возрасте Владимир Езерский дебютировал в Высшей лиге в составе Карпат под руководством Маркевича.

В качестве тренера Езерский возглавлял сборные Украины разных возрастных категорий (от U-16 до U-19). В сезоне 2014/15 он помогал Мирону Маркевичу в тренерском штабе Днепра, вышедшем в финал Лиги Европы. До недавнего времени Езерский работал в тренерском штабе Руслана Ротаня в Александрии.

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