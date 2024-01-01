ФИФА не планирует приглашать Барселону на Клубный чемпионат мира-2025

У организации с клубом противоположные взгляды на дальнейшее развитие футбола

ФИФА пока не рассматривает участие Барселоны на Клубном чемпионате мира-2025.

Об этом сообщает Sport .es.

Турнир должен состояться в США. На этом соревновании Ла Лига может быть представлена ​​только двумя командами. Реал уже получил приглашение на КЧС как победитель Лиги чемпионов 21/22. Для Примеры остается лишь одно вакантное место.

Однако ФИФА не планирует приглашать блауграну из-за напряженности в отношениях организации и клуба. В том числе она вызвана поддержкой руководством каталонцев проекта Суперлиги.

Обновленный формат клубного Мундиаля предусматривает участие 32 команд. Европу будут представлять 12 коллективов, Южную Америку – шесть, КОНКАКАФ, Азию и Африку – по четыре, а Океанию – одна.

champion.com.ua