Футбол
ФИФА не планирует приглашать Барселону на Клубный чемпионат мира-2025
У организации с клубом противоположные взгляды на дальнейшее развитие футбола
ФИФА пока не рассматривает участие Барселоны на Клубном чемпионате мира-2025.
Об этом сообщает Sport .es.
Турнир должен состояться в США. На этом соревновании Ла Лига может быть представлена только двумя командами. Реал уже получил приглашение на КЧС как победитель Лиги чемпионов 21/22. Для Примеры остается лишь одно вакантное место.
Однако ФИФА не планирует приглашать блауграну из-за напряженности в отношениях организации и клуба. В том числе она вызвана поддержкой руководством каталонцев проекта Суперлиги.
Обновленный формат клубного Мундиаля предусматривает участие 32 команд. Европу будут представлять 12 коллективов, Южную Америку – шесть, КОНКАКАФ, Азию и Африку – по четыре, а Океанию – одна.