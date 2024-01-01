Головко: Я тренирую команду первой лиги, и этого недостаточно

Главный тренер Диназа Александр Головко согласился комментировать матчи на MEGOGO.

Об этом заявил сам Головко.

«Ты погружен в футбол как тренер, и иногда твои мысли и решения заблуждаются. Спасибо центру лицензирования УАФ, что меня иногда приглашают, чтобы мы общались с тренерами. Мы должны защищать тот футбол, который есть. Это игра эмоций и характеров, а потом все Сейчас очень трудно отделять сборную одной страны от другой Методики все одинаковы Тренируются все одинаково Футболки им переоденешь — и все будет одинаково Это не плохо Просто есть унификация тренировочного процесса

Что касается телевидения, то это возможность высказать свое мнение, быть на 100% в теме и тренде сегодняшнего футбола, не выпадать. Потому что сейчас три дня – и тебя нет. Информационный сгусток идет постоянно. С тренерами тоже самое. Чтобы ты был на рынке, был в теме, ты должен быть в современном футболе. Сейчас я тренирую команду первой лиги, и этого недостаточно. Я должен быть там, куда двигается футбол. Чтобы успевать за ним, нужно говорить об этом: в студиях, на тренерских курсах, передавать ребятам знания, как тренер.

Я был как механизм, когда играл в футбол. Сейчас я являюсь руководителем таких механизмов, и должен давать какое-то видение, куда мы будем двигаться. С другой стороны, я слушаю, что говорят другие специалисты, работающие на другом уровне и сталкивающиеся с проблемами другого уровня.