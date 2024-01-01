Футбол
Головко: Я тренирую команду первой лиги, и этого недостаточно
Главный тренер Диназа Александр Головко согласился комментировать матчи на MEGOGO.
Об этом заявил сам Головко.
«Ты погружен в футбол как тренер, и иногда твои мысли и решения заблуждаются. Спасибо центру лицензирования УАФ, что меня иногда приглашают, чтобы мы общались с тренерами. Мы должны защищать тот футбол, который есть. Это игра эмоций и характеров, а потом все Сейчас очень трудно отделять сборную одной страны от другой Методики все одинаковы Тренируются все одинаково Футболки им переоденешь — и все будет одинаково Это не плохо Просто есть унификация тренировочного процесса
Что касается телевидения, то это возможность высказать свое мнение, быть на 100% в теме и тренде сегодняшнего футбола, не выпадать. Потому что сейчас три дня – и тебя нет. Информационный сгусток идет постоянно. С тренерами тоже самое. Чтобы ты был на рынке, был в теме, ты должен быть в современном футболе. Сейчас я тренирую команду первой лиги, и этого недостаточно. Я должен быть там, куда двигается футбол. Чтобы успевать за ним, нужно говорить об этом: в студиях, на тренерских курсах, передавать ребятам знания, как тренер.
Я был как механизм, когда играл в футбол. Сейчас я являюсь руководителем таких механизмов, и должен давать какое-то видение, куда мы будем двигаться. С другой стороны, я слушаю, что говорят другие специалисты, работающие на другом уровне и сталкивающиеся с проблемами другого уровня.
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Когда ты опускаешься до уровня первой или второй лиги, ты понимаешь, что главное. К примеру, это молодые ребята, которые по разным причинам отсутствуют на уроках физкультуры. Они не все могут 20 раз отжаться от пола, но приходят и говорят, что они футболисты. Хорошо, когда у тебя есть подготовленный человек, и с ним можно чего-то достигать.
Сейчас есть много детских школ. Три года – и ты уже футболист. Я все это понимаю, это нормальная тема для родственников и для работающих тренеров. Но мы не должны забывать, что футбол это прежде всего люди, характеры и эмоции. Это не PlayStation, не сфера услуг, где можно прийти и сказать, что мне нужно так и так.
Тренер будет извлекать из человека то, чего он не хочет. Для того, чтобы кем-то стать, нужно получить то, чего ты не хочешь. Для этого есть тренер, а не мама и папа. И это если ты одного тренируешь, а если таких 24?», — сказал Головко.