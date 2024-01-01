Гвардиола поддержал идею подать в суд на ФИФА

Из-за количества матчей у команд

AS

Недавно профсоюз английских футболистов затронул тему роста количества матчей. Гендиректор Ассоциации профессиональных футболистов Махета Маланго заявлял, что организация рассматривает вариант подачи в суд на ФИФА.

Он отмечал, что в 2025-м году некоторые футболисты могут провести более 80-и матчей в год. В частности, из-за обновления Клубного Чемпионата мира.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола соглашается с тем, что нужно что-то менять.

Только игроки могут что-то изменить. Я много раз говорил, что у нас слишком много матчей. Проблема в том, что летом у нас всего 3 недели отпуска. Этого недостаточно для восстановления. Просто посмотрите на количество травмированных игроков.

Вчера с похожей претензией выступил менеджер "Астон Виллы" Унай Эмери.

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