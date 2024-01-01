Журналист: Фейенорд не должен был отпускать Пушича

В Нидерландах уверены, что роттердамский клуб допустил кадровую ошибку

Главный тренер нидерландского Фейенорда Арне Слота зря отпустил Марино Пушича.

Об этом заявил комментатор и журналист Эмиль Шелвис.

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«Давайте проясним: я по-прежнему считаю, что Слот — это феномен, который дал Фейенорду кислород во всех отношениях. Юг Роттердама и весь Роттердам нуждались в этом. Он смог приблизить всех к эйфории после матча Фейеноорд — Лацио, но не должен был отпускать Марино Пушича.

В решающий момент, когда нужны были стратегические решения, Фейенорд отпустил его [Пушича] в Шахтер, что сигнализирует о том, что когда дело доходит до критической ситуации, самое важное не коллектив, а то, как каждый может постоять за себя. Нужно давать выбор каждому, но не тогда, когда он нужен Фейонорду», — заявил Шелвис.