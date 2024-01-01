<img title="Ливерпуль отозвал Карвалью по аренде" src="/wp-content/uploads/2024/01/3df862af5fd3629d7eca28ec2025a67c.jpg" alt="Ливерпуль отозвал Карвалью по аренде

> Фото Getty Images

Ливерпуль вернул в свой состав полузащитника Фабио Карвалью, который был в аренде в Лейпциге.

Об этом сообщает прессслужба Ливерпуля.

Игрок находился в Германии из летом этого года, но не сумел вклиниться в основной состав. Именно этот факт является причиной отзыва по аренде, которая должна была продолжаться до конца сезона.

21-летний Карвалью сыграл за Лейпциг 15 матчей, в которых он преимущественно выходил на замену. Голевыми действиями не отмечался.

Напомним, португалец подписал контракт с Ливерпулем летом 2022-го года. Под руководством Юргена Клоппа ему удалось провести 21 игру и забить 3 гола.

champion.com.ua