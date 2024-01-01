Футбол
Настоящее дерби. Фулхэм — Арсенал 2:1. Обзор матча и видео голов
Фулхэм — Арсенал ⋉2:1⋊ Видео и обзор матча ⋇ 31.12.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: premierleague.com
"Арсенал" не побеждает в трех последних матчах подряд. На этот раз без Зинченко в заявке. Таким образом "канониры" заходят в 2024 на четвертой строчке.
"Фулхэм" выиграл два из последних пяти поединков. Сейчас подопечные Марко Силвы занимают 13-е место.
Стоит отметить, что сегодняшним хозяевам удалось второй раз в этом сезоне отобрать очки у команды Артеты, первый матч на "Эмирейтс" завершился со счетом 2:2.
АПЛ, 20-й тур
Стадион: "Крейвен Коттедж" (Лондон)
Главный судья: Джош Смит (Англия)
"Фулхэм" — "Арсенал" 2:1
Голы: Хименес (29), Декордова-Рид (60) — Сака (5)