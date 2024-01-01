Настоящее дерби. Фулхэм — Арсенал 2:1. Обзор матча и видео голов

Фулхэм — Арсенал ⋉2:1⋊ Видео и обзор матча ⋇ 31.12.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Фото: premierleague.com

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"Арсенал" не побеждает в трех последних матчах подряд. На этот раз без Зинченко в заявке. Таким образом "канониры" заходят в 2024 на четвертой строчке.

"Фулхэм" выиграл два из последних пяти поединков. Сейчас подопечные Марко Силвы занимают 13-е место.

Стоит отметить, что сегодняшним хозяевам удалось второй раз в этом сезоне отобрать очки у команды Артеты, первый матч на "Эмирейтс" завершился со счетом 2:2.

АПЛ, 20-й тур

Стадион: "Крейвен Коттедж" (Лондон)

Главный судья: Джош Смит (Англия)

"Фулхэм" — "Арсенал" 2:1

Голы: Хименес (29), Декордова-Рид (60) — Сака (5)

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