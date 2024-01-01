Назарий Русин отметился дебютным мячом за Сандерленд в Чемпионшипе

Впервые за каденцию нового тренера украинец играет с первых минут

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Сегодня в матче 26-го тура Чемпионшипа "Сандерленд" принимает "Престон", после первого тайма счет 2:0 в пользу хозяев. На 44 минуте забитым мячом отметился украинский нападающий Назарий Русин, это его дебютный мяч за основной состав "Сандерленда" в Чемпионшипе

Это впервые за каденции нового тренера Майкла Билла украинец получил возможность сыграть с первых минут. "Сандерленд" сейчас занимает седьмое место турнирной таблицы.

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