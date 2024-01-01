Овечкина нагло обокрали под Новый год. Его гол отменили на последней минуте

Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче против «Нэшвилла»

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports А Ярослав Аскаров одержал первую победу в НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Нэшвилл» — 2:3 Б (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Евангелиста — 5 (Фаббро, Новак), 2:44 — 0:1. Йоси — 8 (бол., Нюквист, О’Райлли), 6:55 — 0:2. Маленстин — 3 (Дауд, ван Римсдайк), 10:25 — 1:2. Овечкин — 7 (Строум, Протас), 34:59 — 2:2.

Победный буллит: Нюквист.

Вратари: Шепард — Аскаров.

Штраф: 11 — 13.

Броски: 29 (13+4+10+2) — 36 (11+13+10+2).

Наши: Кузнецов (21.28/3/0), Овечкин (22.06/2/0) — Тренин (16.08/2/-1).

31 декабря. Вашингтон. Capital One Arena. 18 573 зрителя.

Предновогодний матч с «Нэшвиллом» стал грандиозным разочарованием для «Вашингтона» и его лидера Александра Овечкина. Столичная команда была очень близка к победе и могла уйти на Новый год в блестящем расположении духа. В дело вмешались потусторонние силы.

Овечкин снова не забил, а «Вашингтон» уже вне первой восьмерки

«Кэпиталз» уступали 0:2 уже к 7-й минуте, но не сломались и едва не совершили волшебный камбэк. Даже самый ярый материалист при таком исходе поверил бы в существование Деда Мороза и Санта-Клауса, вместе взятых. Однако победный гол Овечкина на последней минуте третьего периода отменили после видеопросмотра специально обученные люди в Торонто. Они обнаружили атаку на вратаря Ярослава Аскарова со стороны нападающего «Вашингтона» Ника Дауда.

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Решение показалось очень сомнительным. Так и в теорию заговора можно легко поверить. Кто-то явно не хочет, чтобы рекорд Уэйна Гретцки пал.

Свой гол под номером 829 мощным броском в касание из левого круга Овечкин забил. Откуда же ему еще забрасывать в такой ситуации? К этому моменту нападающий «Хищников» Люк Эванджелиста уже выскочил со скамейки штрафников, но в свою зону на помощь товарищам примчаться не успел. У Аскарова, который всего во второй раз в карьере вышел в стартовом составе «Нэшвилла», не было шансов спасти свою команду.

Российский голкипер был вызван из фарм-клуба несколько дней назад, чтобы подменить приболевшего Кевина Ланкинена. Ему даже дали сыграть в третьем периоде матча с «Каролиной», выпустив вместо пропустившего пять шайб Юусе Сароса.

Аскарову далеко не все удавалось против «Вашингтона». Было заметно, что поначалу он нервничал. Выход за ворота и неточный пас едва не привели к печальным последствиям в первом периоде. Иногда в голкипера вселяется хулиган, что заметно по таким же эпизодам во время его выступления в АХЛ. Гол Бека Маленстайна, добившего отскочившую от щитка Аскарова шайбу, тоже можно поставить в вину россиянину. Запоминается, как известно, последнее. Вратарь вместе с партнерами ровно минуту успешно отбивался в овертайме в формате «три на четыре», а в серии послематчевых бросков не дал забить Евгению Кузнецову и Овечкину, одержав свою первую победу в НХЛ.

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