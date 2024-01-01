Панарин поиздевался над Василевским. Шестой хет-трик в карьере российского бомбардира

Хет-трик Панарина принес «Рейнджерс» победу в матче с «Тампой»

Артемий Панарин (второй справа) празднует гол. Фото USA Today Sports «Рейнджерс» легко обыграли «Тампу» — 5:1.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» — 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

Голы: Панарин — 21 (Трочек, Лафренье), 1:51 — 0:1. Трочек — 9 (Труба, Лафренье), 7:36 — 0:2. Кучеров — 25 (бол., Стэмкос, Пол), 37:39 — 1:2. Крайдер — 18 (Трочек, Уилер), 38:30 — 1:3. Панарин — 22 (Трочек), 51:16 — 1:4. Панарин — 23 (бол., Фокс, Зибанежад), 55:26 — 1:5.

Вратари: Василевский — Шестеркин.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 35 (14+13+8) — 21 (9+5+7).

Наши: Кучеров (23.25/3/-1) — Панарин (15.55/4/+3).

31 декабря. Тампа. Amalie Arena. 19 092 зрителя.

Календарный год для Артемия Панарина завершился в высшей степени удачно. Он отметился сразу тремя голами и достиг рубежа в сотню очков за 365 дней, что ранее в клубной истории «Рейнджерс» больше одного раза удалось сделать только легендарному Марку Мессье.

Нью-йоркская команда одержала уверенную по счету (5:1) победу в гостях над «Тампой». В результате нет ничего удивительного, учитывая текущее состояние соперников. «Рейнджерс» лидируют в лиге, а южане стараются зацепиться за место в восьмерке на «Востоке».

Характер матча не подразумевал настолько печального исхода для «Болтс». Однако их вратарь Андрей Василевский после операции не слишком стабилен и пропускает легко (16 отраженных бросков из 21), имея на текущий момент слабые индивидуальные статистические показатели по коэффициенту надежности и среднему проценту отраженных бросков.

Дело даже не в грустных цифрах. Сейчас вся «Тампа», за исключением Никиты Кучерова, смотрится бледной тенью самой себя образца трехлетней давности. Поверить в то, что звезды команды разом начали деградировать, сложно. Но реальность пока очень печальная.

Некогда лучший защитник лиги Виктор Хедман, словно захмелевший сотрудник после затянувшегося корпоратива, споткнулся и неуклюже улетел в борт, позволив «Рейнджерс» разыграть выход «два в одного» и быстро открыть счет.

В отдельных ошибках нет ничего страшного, но психология победителей у хоккеистов «Тампы» исчезла. Моментов у команды было достаточно. Игорь Шестеркин, которому вчера исполнилось 28 лет, несколько раз убедительно доказал, почему именно его сейчас следует считать лучшим российским вратарем в НХЛ. На этом фоне Василевский, пропускавший в ближние углы и терявший позицию, выглядел слабо.

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