Щебетун перешел в казахстанский клуб

Щебетун полтора года отыграл в Литве за Шяуляй

Клуб казахстанской Премьер-лиги Кизилжар оформил трансфер 26-летнего воспитанника академии Динамо Алексея Щебетуна.

Об этом сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

< В Кизилжар Щебетун перешел на правах свободного агента из литовского Шяуляя, где выступал за последние полтора года.

По данным Transfermarkt, контракт Щебетуна с Кизилжаром рассчитан до конца 2024 года.

Отметим , что с 2020 по 2022 год Щебетун выступал за Оболонь, но после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны уехал за границу и начал играть за Шяуляй.

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