Футбол
Щебетун перешел в казахстанский клуб
Щебетун полтора года отыграл в Литве за Шяуляй
Клуб казахстанской Премьер-лиги Кизилжар оформил трансфер 26-летнего воспитанника академии Динамо Алексея Щебетуна.
Об этом сообщает пресс-служба казахстанского клуба.
< В Кизилжар Щебетун перешел на правах свободного агента из литовского Шяуляя, где выступал за последние полтора года.
По данным Transfermarkt, контракт Щебетуна с Кизилжаром рассчитан до конца 2024 года.
Отметим , что с 2020 по 2022 год Щебетун выступал за Оболонь, но после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны уехал за границу и начал играть за Шяуляй.