Футбол
Шпоры сдержали пыл вишен. Тоттенхэм — Борнмут 3:1. Обзор матча и видео голов
Тоттенхэм — Борнмут ⋉3:1⋊ Видео и обзор матча ⋇ 31.12.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: premierleague.com
Сон и Ришарлисон снова продолжают давать результат. В очередном матче на счету форвардов голевые действия, которые позволяют "шпорам" закрепиться на 5-й строчке АПЛ. Кореец проводит невероятный сезон: 17 результативных действий (12 голов и 5 ассистов) в 20 поединках — больше чем за весь прошлый сезон (16).
"Борнмут" прервал свою беспроигрышную серию. Команде Забарного удалось не проигрывать в течение 7-и последних поединков, однако подопечные Постекоглу смогли сдержать пыл вишен. Сейчас они занимают 12-ю позицию в АПЛ.
Английская Премьер-лига, 20 тур
"Тоттенхэм Хостпур Стэдиум" (Лондон)
Главный арбитр: Саймон Хупер
"Тоттенхэм" — "Борнмут" 3:1
Голы: Сарр 9, Сон 72, Ришарлисон 80 — Скотт 84