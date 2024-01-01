Скрипник: Мы не можем из 30 игроков, которые есть в команде, проститься с 15

Специалист рассказал о задачах на сезон

Харьковский Металлист 1925 во второй части текущего сезона УПЛ должен избежать валидольных матчей.

Об этом заявил главный тренер команды Виктор Скрипник.

«В том положении, которое есть у нас сейчас, мы не можем из 30 игроков, которые есть в команде, попрощаться с 15 и пригласить 15 новых, хотя, возможно, кто-то так и делает, но я хочу со всеми познакомиться, у нас есть вторая часть чемпионата, чтобы решить задачу избежать валидольных матчей, а дальше уже решить, какое усиление нужно, то, что я видел, когда я играл против Металлиста 1925, и видеть изнутри — это две большие разницы, поэтому мне нужно время, нужен месяц, два, три, а там уже и чемпионат закончится. , нужно сначала сделать необходимое, чтобы мы спокойно доиграли этот сезон.А дальше уже сделать правильные решения относительно игроков, относительно позиций. Скрипник: Мне было немного жаль идти с Ворсклы

Хотя, конечно, мы обсуждали, что мы будем развиваться, мы будем усиливаться.То, что звучит развивать — это одно из самых главных, потому что всегда работает система. Система — это не когда у тебя есть деньги, и ты только покупаешь, хотя и так кто-то делает, но когда ты планируешь долгий путь, тогда нужна академия, школа», — сказал Скрипник.