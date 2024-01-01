Стало известно, когда Реал сделает официальное предложение Мбаппе

Реал сделает сегодня официальное предложение звезде ПСЖ

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Мадридский Реал сделает сегодня, 1 января, официальное предложение звезде ПСЖ Килиану Мбаппе.

Об этом сообщает AS.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что мадридский Реал сообщил 25-летнему нападающему, что если он хочет присоединиться к сливочным, то должен принять решение о подписании с ними контракта до середины января 2024 года.

При этом, как сообщал ранее L'Équipe, боссы парижан убеждены в том, что Мбаппе счастлив в клубе, и видят, что футболист получает удовольствие от происходящих в нем процессов.

Действующее трудовое соглашение французского футболиста с ПСЖ рассчитано до ближайшего лета.

В нынешнем сезоне на счету Мбаппе 16 матчей за ПСЖ в Лиге 1, в которых он забил 18 мячей. Также на счету форварда шесть матчей и три забитых мяча в матчах Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Реал предлагает Мбаппе подписной бонус в размере 130 млн евро.

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