Футбол
Тоттенхэм согласовал контракт с Дрэгушином. Дженоа хочет 30 млн
Раду Дрэгушин готов играть за Тоттенхэм
Getty Images/Global Images Ukraine
Раду Дрэгушин готов играть за "Тоттенхэм".
По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, стороны согласовали условия долгосрочного контракта.
"Шпоры" продолжают вести переговоры с "Дженоа". Итальянский клуб хочет получить за защитника 30 млн евро, а английский надеется ограничиться 25 млн.
Выпускник академии "Ювентуса" провел в этом сезоне 18 матчей в Серии А и забил 2 гола.