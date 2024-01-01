Ювентус и Наполи не готовы выкупать Судакову

Итальянские клубы хотели бы оформить аренду с опцией выкупа

Представители итальянской Серии А Ювентус и Наполи продолжают интересоваться услугами 21-летнего хавбека Шахтера Георгия Судакова.

Об этом сообщает сalciomercato.it.

Туринцы и неаполитанцы не готовы согласиться с требованием горняков в 30 миллионов евро за футболиста, и рассматривают другие форматы потенциального соглашения.

В частности, Ювентус, как и Наполи, хочет согласовать полугодовую аренду Судакова с опцией выкупа.

Ранее сообщалось, что конкуренцию итальянским клубам за Судакова может составить английский Брайтон.

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