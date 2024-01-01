Вереск продлил контракт с Кучеровым

Срок действия соглашения рассчитан на два года.

Ровенский Верес продлил контракт с полузащитником Валерием Кучеровым.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Срок действия соглашения рассчитан на два года.

Валерий Кучеров – особый игрок для Вереса. Именно он провел больше всего матчей за ровенчан в новейшей истории клуба (с 2015-го года). Его показатель — 170 матчей и 6 голов за Верес.

В текущем сезоне 30-летний футболист имеет в активе 16 матчей и 1 забитый гол.

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