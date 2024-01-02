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Футбол

Артемий Панарин стал второй звездой недели в НХЛ

Артемий Панарин. Фото USA Today Sports

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин признан второй звездой прошедшей недели в НХЛ.

В трех матчах Панарин набрал 6 (5+1) очков. В игре с «Тампой» (5:1) россиянин отметился хет-триком.

Первой звездой недели стал нападающий «Каролины» Себастьян Ахо. В трех матчах хоккеист набрал 11 (2+9) очков.

Третьей звездой недели выбран защитник «Нью-Джерси» Люк Хьюз, который набрал 5 (3+2) очков в трех играх.

Артемий Панарин стал второй звездой недели в НХЛ

Фото НХЛ
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