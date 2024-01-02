Футбол
Артемий Панарин стал второй звездой недели в НХЛ
Артемий Панарин. Фото USA Today Sports
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин признан второй звездой прошедшей недели в НХЛ.
В трех матчах Панарин набрал 6 (5+1) очков. В игре с «Тампой» (5:1) россиянин отметился хет-триком.
Первой звездой недели стал нападающий «Каролины» Себастьян Ахо. В трех матчах хоккеист набрал 11 (2+9) очков.
Третьей звездой недели выбран защитник «Нью-Джерси» Люк Хьюз, который набрал 5 (3+2) очков в трех играх.
Фото НХЛ
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