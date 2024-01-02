Цуренко сыграет против Парри во втором круге турнира в Окленде

Леся Цуренко (32) проборется за выход в четвертьфинал ASB Classic — WTA 250, проходящий в новозеландском Окленде, с представительницей Франции Диан Парри (76).

Поединок состоится 3 января на центральном корте четвертым запуском после матча Боузкова – Анисимова. Начало — не раньше 7:30 по киевскому времени.

На старте турнира украинка победила американку Викери, а француженка одолела американку Бектас.

До этого теннисистки друг против друга не играли.

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