Футбол
Давид Де Хеа имеет два варианта — возвращение в АПЛ или завершить карьеру
Испанец покинул Манчестер Юнайтед летом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Испанец Давид Де Хеа остается без клуба последние несколько месяцев. Он покинул "Манчестер Юнайтед" после окончания контракта в июне 2023 года.
Вероятно, 33-летний футболист вскоре вернется в АПЛ. Он может снова присоединиться к "МЮ". Кроме этого Де Хеа может перейти в "Ньюкасл".
Завершение карьеры — это также вариант для Давида. Об этом сообщает издание The Mirror.
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