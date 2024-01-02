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Форвард «Колорадо» Маккиннон признан первой звездой декабря в НХЛ

Нэйтан Маккиннон. Фото USA Today Sports

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон назван первой звездой декабря в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

В декабре 28-летний канадец набрал 29 (11+18) очков в 15 матчах за «Эвеланш», установив новы й клубный рекорд по очкам, набранным за месяц.

Второй звездой прошедшего месяца стал форвард «Торонто» Остон Мэттьюс (15+6 в 12 играх). Третьей — голкипер «Виннипега» Коннор Хеллебайк, отразивший 93,4 процента бросков в девяти матчах.

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