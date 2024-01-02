Футбол
Жирона — Атлетико. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
«Жирона» — «Атлетико»: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 03.01.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
"Жирона" начинает год матчем против одного из исторических испанских грандов — "Атлетико" Диего Симеоне.
После 18 туров каталонцы сенсационно идут по графику "Реала"; "Матрасники" же отстают от них на 7 очков, и потому не имеют права на ошибку.
В этом матче будет непросто обеим сторонам. "Жироне" — поскольку против нее будет опыт Коке, Аспиликуэты, Мораты, Гризманна, Сауля, Витселя. Эти мужчины умеют играть большие матчи. "Атлетико" — ведь соперник на кураже, а сами "Матрасники" не побеждают на выезде в Ла Лиге с конца октября.
Удастся ли нашим Артему Довбику и Виктору Цыганкову показать себя в такой момент против такого оппонента — увидим в среду, 3 января, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало матча — в 22:30 по Киеву.
Трансляция матча
В эфире
Дивіться матч Прімери Жирона — Атлетіко Смотреть трансляцию
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>