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Жирона — Атлетико. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

«Жирона» — «Атлетико»: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 03.01.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

    • "Жирона" начинает год матчем против одного из исторических испанских грандов — "Атлетико" Диего Симеоне.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

    • После 18 туров каталонцы сенсационно идут по графику "Реала"; "Матрасники" же отстают от них на 7 очков, и потому не имеют права на ошибку.

    В этом матче будет непросто обеим сторонам. "Жироне" — поскольку против нее будет опыт Коке, Аспиликуэты, Мораты, Гризманна, Сауля, Витселя. Эти мужчины умеют играть большие матчи. "Атлетико" — ведь соперник на кураже, а сами "Матрасники" не побеждают на выезде в Ла Лиге с конца октября.

    Удастся ли нашим Артему Довбику и Виктору Цыганкову показать себя в такой момент против такого оппонента — увидим в среду, 3 января, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало матча — в 22:30 по Киеву.

    Трансляция матча

    Жирона - Атлетико. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

    Жирона - Атлетико. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

    Жирона - Атлетико. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

    В эфире

    Жирона - Атлетико. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

    Дивіться матч Прімери Жирона — Атлетіко Смотреть трансляцию

    Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

    www.ua-football.com

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