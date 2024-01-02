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Футбол

Клопп — о 4:2 с Ньюкаслом: Это была впечатляющая игра моей команды

Тренер поделился эмоциями от победы

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Юрген Клопп поделился эмоциями от победы "Ливерпуля" над "Ньюкаслом" (4:2).

    "Это была впечатляющая игра моей команды. Мы очень бодро начали. Все видели игру Дубравки, мы и сами сделали так, чтобы счет не был слишком надежным.

    Суперматч. Мне понравились многие аспекты игры, за исключением пропущенных голов. Невероятная игра, невероятная атмосфера.

    Это была игра для футбольных школ в плане контрпрессинга. Там должны посмотреть игру, оценить и запомнить. Все было хорошо.

    Шоу должно продолжаться. Сейчас у нас есть пять-шесть дней, то есть три тренировочных дня. С точки зрения свежести это имеет огромное значение.

    У Собослаи повреждение задней поверхности бедра, мы надеемся, не слишком серьезное. Очень интенсивный матч, но если хочешь побеждать, альтернативы нет", — сказал тренер мерсисайдцев.

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