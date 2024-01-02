Футбол
Клопп — о 4:2 с Ньюкаслом: Это была впечатляющая игра моей команды
Тренер поделился эмоциями от победы
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Юрген Клопп поделился эмоциями от победы "Ливерпуля" над "Ньюкаслом" (4:2).
"Это была впечатляющая игра моей команды. Мы очень бодро начали. Все видели игру Дубравки, мы и сами сделали так, чтобы счет не был слишком надежным.
Суперматч. Мне понравились многие аспекты игры, за исключением пропущенных голов. Невероятная игра, невероятная атмосфера.
Это была игра для футбольных школ в плане контрпрессинга. Там должны посмотреть игру, оценить и запомнить. Все было хорошо.
Шоу должно продолжаться. Сейчас у нас есть пять-шесть дней, то есть три тренировочных дня. С точки зрения свежести это имеет огромное значение.
У Собослаи повреждение задней поверхности бедра, мы надеемся, не слишком серьезное. Очень интенсивный матч, но если хочешь побеждать, альтернативы нет", — сказал тренер мерсисайдцев.
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